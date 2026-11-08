Tigers Jaw Gelar Konser di Jakarta Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Amerika Serikat, Tigers Jaw akan menggelar konser di INA Hall at Kota Peruri, Blok M, Jakarta pada hari ini, Minggu (18/11).

Konser bertajuk 'Magnumotion: Tigers Jaw Live in Jakarta' tersebut dipersembahkan oleh Trueside Jakarta dan Magnumotion.

Tigers Jaw menjadi salah satu band yang paling dinantikan oleh pencinta musik indie rock pada tahun ini. Kehadiran Tigers Jaw ke Jakarta merupakan bagian dari tur Asia Tenggara dan Australia yang tengah dijalani.

Terbentuk dari 2005, Tigers Jaw didirikan bersama oleh Adam McIlwee dan Ben Walsh, yang kini sebagai satu-satunya personel tetap konsisten sepanjang sejarah band.

Kini Tigers Jaw beranggotakan vokalis Ben Walsh, pemain kibor/vokalis Brianna Collins, penabuh drum Teddy Roberts, pemain bas Colin Gorman, dan gitaris Mark Lebiecki.

Album pertama Tigers Jaw, Belongs to the Dead, dirilis pada 2006 silam. Tigers Jaw sempat mengeluarkan dua album lagi sebelum mengumumkan masa vakum (hiatus) pada Maret 2013.

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Adapun album keempat Tigers Jaw, Charmer, rilis pada Juni 2014, kemudian album kelima, Spin, pada 2017 lalu.

Tigers Jaw melepas album berikutnya, I Won't Care How You Remember Me pada 2021, diikuti oleh Lost on You pada Maret 2026.