Tigers Jaw Segera Konser di Jakarta, Dibuka Dongker dan Colorcode

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Amerika Serikat, Tigers Jaw, segera menggelar konser di INA Hall at Kota Peruri, Blok M, Jakarta pada 8 November 2026.

Konser bertajuk 'Magnumotion: Tigers Jaw Live in Jakarta' tersebut dipromotori oleh kolaborasi antara Trueside Jakarta dan Resonine serta STF hingga Blacklisted Production.

Di tengah banyaknya jadwal konser musisi luar negeri di Indonesia belakangan ini, Tigers Jaw menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh pencinta musik indie rock.

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Terbentuk sejak 2005, Tigers Jaw didirikan bersama oleh Adam McIlwee dan Ben Walsh, yang kini sebagai satu-satunya personel tetap konsisten sepanjang sejarah band.

Formasi Tigers Jaw saat ini yaitu vokalis Ben Walsh, pemain kibor/vokalis Brianna Collins, penabuh drum Teddy Roberts, pemain bas Colin Gorman, dan gitaris Mark Lebiecki.

Album pertama Tigers Jaw, Belongs to the Dead, dirilis pada 2006. Tigers Jaw sempat mengeluarkan dua album lagi sebelum mengumumkan masa vakum (hiatus) pada Maret 2013.

Adapun album keempat Tigers Jaw, Charmer, rilis pada Juni 2014, kemudian album kelima, Spin, pada 2017.

Tigers Jaw melepas album berikutnya, I Won't Care How You Remember Me pada 2021, diikuti oleh Lost on You pada Maret 2026.