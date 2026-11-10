Tigers Jaw Wujudkan Kenangan Indah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tigers Jaw akhirnya mewujudkan konser perdana di Indonesia, tepatnya di INA Hall at Kota Peruri, Blok M, Jakarta pada Minggu (8/11) malam.

Dalam konser bertajuk 'Magnumotion: Tigers Jaw Live in Jakarta', band indie rock asal Amerika Serikat itu membayar tuntas rasa penasaran para pendengar.

Kedatangan Tigers Jaw ke Indonesia merupakan bagian dari tur Asia Tenggara dan Australia yang tengah dijalani. Adapun konser di Jakarta dipersembahkan oleh Trueside Jakarta dan Magnumotion.

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Band beranggotakan Ben Walsh (vokal/gitar), Brianna Collins (kibor/vokal), Teddy Roberts (drum), Colin Gorman (bas), dan Mark Lebiecki (gitar) itu mengaku senang akhirnya berjumpa dengan penggemar di Indonesia.

"Akhirnya kami berada di sini," kata Ben Walsh di INA Hall at Kota Peruri, Blok M, Jakarta pada Minggu (8/11) malam.

Konser pertama kali di Jakarta ini dimanfaatkan betul bagi Tigers Jaw untuk memuaskan fan. Sekitar 22 lagu dibawakan, termasuk materi dari album baru, Lost on You.

Lebih dari 90 menit Tigers Jaw beraksi di atas panggung. Meski minim interaksi, konser berjalan penuh energi dan dinamika.