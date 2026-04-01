Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol, Chery Klaim Bukan dari Baterai, Tetapi dari Sini

jpnn.com, JAKARTA - Dalam investigasi awal, tim Chery menyebut insiden terbakarnya Tiggo Cross CSH di ruas Tol Jakarta–Cikampek pada 31 Maret 2026, tidak bersumber dari sistem baterai kendaraan.

Dalam keterangan resmi Chery, tim teknis yang turun ke lapangan mengidentifikasi bahwa sumber asap berasal dari bagian depan mobil.

Temuan itu menjadi poin penting, karena sistem baterai dan komponen kelistrikan utama pada model tersebut berada di bagian bawah, tepatnya di area tengah hingga belakang kendaraan.

Baca Juga: Investigasi Awal CSI Terkait Insiden Chery Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol

“Belum terdapat indikasi yang mengaitkan insiden dengan baterai maupun sistem kelistrikan,” demikian penegasan PT. Chery Sales Indonesia (CSI).

Meski begitu, Chery belum menutup kemungkinan adanya faktor lain di luar komponen utama kendaraan.

Keterlibatan material eksternal atau benda asing disebut masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat dikesampingkan.

Saat ini, proses investigasi lanjutan masih berlangsung dengan pendekatan menyeluruh.