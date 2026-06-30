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TII Apresiasi Program Magang Nasional, Minta Perluasan Kuota Tetap Transparan

TII Apresiasi Program Magang Nasional, Minta Perluasan Kuota Tetap Transparan
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Peserta Magang Nasional Batch 2 mengantre masuk ke dalam acara pembukaan di wilayah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Aria Ananda

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar mengapresiasi Program Magang Nasional yang dijalankan pemerintah sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

Menurut Adinda, program tersebut menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka akses masuk ke dunia industri.

"Program ini mendukung pemberdayaan, termasuk dalam hal terciptanya lapangan kerja dan memastikan lulusan S1 bisa mengikuti program magang yang memberikan pintu dan kesempatan ke perusahaan terkait sekaligus juga ada pendapatan berdasarkan UMP," ujar Adinda.

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Dia menilai capaian awal Program Magang Nasional layak mendapat apresiasi.

Dari data pemerintah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sekitar 30 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa magang selama enam bulan.

"Saya rasa tahun ini tentu patut diapresiasi. Setidaknya berdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan Menaker maupun Setkab disebutkan bahwa 30 persen bahkan setelah enam bulan magang sudah bisa bekerja," katanya.

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Meski demikian, Adinda mengingatkan pemerintah agar perluasan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang tetap mengedepankan transparansi dan prinsip meritokrasi.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pemerataan akses serta melakukan evaluasi berbasis data agar penempatan peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengapresiasi Program Magang Nasional yang dijalankan pemerintah

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