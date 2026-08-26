Tiket Akhirnya Perkenalkan Vokalis Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-rock Indonesia, Tiket, mengumumkan sekaligus memperkenalkan vokalis baru yakni Rifqi FTR.

Momen bersejarah itu terjadi ketika Tiket tampil di Urban Forest, Jakarta Selatan, pada 23 Agustus 2026.

Penampilan tersebut menandai era baru perjalanan musik Tiket yang telah berdiri sejak 2000 silam.

Dengan formasi Brian Kresna Putro pada drum, Opet Alatas pada bass, Arden Wiebowo pada gitar, dan Rifqi FTR sebagai vokalis, Tiket tampil penuh energi di hadapan penonton.

Deretan lagu populer yang pernah mengukuhkan nama Tiket di industri musik kembali dibawakan dengan semangat baru, mulai dari Hai Bintang, Biar Cinta, Baby I’m Sorry, Abadilah, hingga ditutup dengan Hanya Kamu yang Bisa.

Brian Kresna Putro mengatakan bahwa kehadiran Rifqi FTR menggantikan Aqi Singgih diharapkan mampu membawa energi baru bagi Tiket.

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"Musik itu perjalanan panjang yang penuh dinamika. Kehadiran Rifqi membawa semangat segar sekaligus menjaga ruh lama Tiket. Ini jadi momentum perkenalan, sekaligus perayaan atas babak baru perjalanan kami," kata Brian, drummer Tiket.

Sementara itu, Opet Alatas menegaskan bahwa Tiket selalu berkomitmen untuk berkembang dan relevan dengan generasi baru.