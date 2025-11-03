Tiket Away Selangor FC vs Persib Bandung Ludes, Bobotoh Siap Serbu Malaysia

jpnn.com - Antusiasme luar biasa kembali diperlihatkan Bobotoh dalam mendukung perjuangan Persib Bandung di panggung Asia.

Menjelang laga tandang kontra Selangor FC pada laga lanjutan Grup G AFC Champions League Two 2025/2026, Kamis (6/11/2025), seluruh tiket kuota tim tamu dilaporkan ludes terjual.

Sebanyak 800 tiket yang disediakan untuk pendukung Persib di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, habis dalam waktu singkat.

Fenomena ini menegaskan betapa besar gairah Bobotoh untuk memberi dukungan langsung bagi Pangeran Biru meski harus menempuh perjalanan lintas negara.

Melalui unggahan di media sosial resmi, Selangor FC mengonfirmasi bahwa alokasi tiket untuk suporter Persib telah habis.

Klub asal Malaysia itu juga mengimbau agar pendukung tanpa tiket tidak memaksakan diri datang ke stadion demi keamanan bersama.

"Mohon diinformasikan bahwa pendukung away tidak diperbolehkan membeli tiket home. Bagi yang sudah mendapatkan tiket, sampai jumpa di stadion," tulis Selangor pada media sosialnya.

Persib saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup G dengan tujuh poin, hasil dua kali menang dan sekali imbang.