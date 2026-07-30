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Tiket Chelsea vs Milan di GBK Laris Manis! Baru Dibuka, Separuh Kursi Sudah Terjual

Tiket Chelsea vs Milan di GBK Laris Manis! Baru Dibuka, Separuh Kursi Sudah Terjual
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Ilustrasi promosi laga persahabatan Chelsea vs AC Milan di Jakarta. Foto: X/@NineSportInc_

jpnn.com - Antusiasme publik terhadap laga pramusim AC Milan melawan Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 8 Agustus 2026, langsung membludak.

Meski pertandingan masih beberapa hari lagi, sebanyak lebih dari 50 persen tiket sudah berhasil terjual.

CEO Ninesport Arief Wicaksono mengungkapkan pencapaian tersebut menjadi rekor tersendiri bagi pihak penyelenggara. 

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Menurutnya, penjualan tiket biasanya meningkat mendekati hari pertandingan. Namun kali ini, animo suporter sudah sangat tinggi sejak loket resmi dibuka.

"Sejauh ini tiket sudah terjual 50 persen lebih. Itu jujur dari pengalaman kami merupakan sebuah rekor juga untuk event yang start-nya lumayan panjang. Biasanya lebih lakunya di akhir-akhir, tetapi sejak awal dibuka antusiasmenya sudah sangat tinggi," ujar Arief.

Arief menilai kehadiran sederet bintang dunia menjadi faktor utama yang mendorong tingginya minat masyarakat. 

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Kini publik sudah dipastikan bisa menyaksikan langsung nama-nama besar seperti peraih Ballon d'Or 2018 Luka Modric, Joao Pedro, Cole Palmer, hingga pemain-pemain anyar kedua klub yang juga baru menyelesaikan Piala Dunia 2026.

"Awalnya memang belum terlalu jelas siapa saja pemain yang akan datang. Sekarang sudah dipastikan ada Luka Modric, Joao Pedro, Cole Palmer, dan banyak pemain baru lainnya," katanya.

Tiket pertandingan antara AC Milan vs Chelsea di Stadion GBK sudah ludes separuh atau 50 persen.

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