Tiket Diburu Penggemar, Konser BTS di Jakarta Tambah Jadwal

jpnn.com, JAKARTA - Promotor IME Indonesia menambah satu hari pertunjukan untuk konser tur dunia BTS bertajuk "ARIRANG" di Jakarta setelah tingginya antusiasme penggemar terhadap penjualan tiket yang telah dibuka sebelumnya.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi promotor pada Rabu.

Penambahan jadwal dilakukan untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat dari penggemar grup asal Korea Selatan tersebut.

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Dengan tambahan itu, BTS dijadwalkan menggelar konser ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 29 Desember 2026.

Sebelumnya, konser "ARIRANG" di Jakarta hanya dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 26 dan 27 Desember 2026.

IME Indonesia menyatakan penjualan tiket untuk pertunjukan tambahan akan dibuka kembali mulai 19 Juni 2026 khusus bagi pemegang keanggotaan resmi ARMY Membership.

Penjualan tiket bagi anggota fan club tersebut akan berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 22.00 WIB melalui saluran penjualan yang telah ditentukan promotor.

Setelah itu, penjualan tiket secara umum akan dibuka pada 20 Juni 2026 mulai pukul 12.00 WIB. Promotor belum mengumumkan batas akhir periode penjualan untuk masyarakat umum.