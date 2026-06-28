Tiket DWP 2026 Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2026 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 11, 12, dan 13 Desember 2026.

Beberapa bulan menjelang acara, Ismaya Live selaku promotor telah membuka membuka penjualan tiket DWP 2026, memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk mengamankan harga terbaik sebelum satupun nama artis dikonfirmasi.

Line-up lengkap, detail stage, dan informasi program DWP 2026 akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.

Selama lebih dari satu dekade, DWP telah membangun reputasi dengan konsisten menghadirkan headliner kelas dunia dan produksi yang tidak terlupakan.

Tahun ini, penyelenggara mengajak para penggemar untuk membuktikan kepercayaan tersebut. Tiket presale dibuka sebelum apa pun diumumkan, sebagai bentuk penghargaan bagi para penggemar paling loyal dengan harga terbaik dan akses tercepat.

“Terima kasih atas antusiasme luar biasa yang sudah kami lihat menjelang presale ini, ini menunjukkan bahwa para penggemar kami sama siapnya dengan kami untuk DWP26,” ungkap Argi Wibawa, Head of Brand Marketing Ismaya Live.

“Ini baru langkah pertama. Hitung mundur menuju Desember dimulai sekarang, dan kami tidak sabar untuk menunjukkan apa yang akan datang," sambungnya.

Tiket DWP 2026 terdiri dari 3-Day Pass - General Admission: Early Entry 1: IDR 1.700.000 - mulai dijual 28 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, Early Entry 2: IDR 1.900.000, Pre-Sale 1: IDR 1.900.000, Pre-Sale 2: IDR 2.100.000.