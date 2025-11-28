Tiket Indonesia Masters 2026 Ramah di Kantong, Panitia Incar Istora Penuh

jpnn.com - Ajang Indonesia Masters 2026 akan tampil dengan kemasan berbeda.

Panitia penyelenggara Indonesia Masters 2026 Achmad Budiarto mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mendorong penggemar untuk meramaikan Istora Senayan, Jakarta.

Salah satu upayanya ialah menghadirkan harga tiket yang ramah di kantong.

Harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 650 ribu.

"Kami akan mengemas secara berbeda dari tahun sebelumnya, termasuk menyediakan harga yang lebih ekonomis agar dibanjiri penggemar bulu tangkis."

"Semoga ajang Indonesia Masters 2026 bisa dihadiri keluarga yang menjadi bagian dari masa depan bulu tangkis," ujar Achmad Budiarto.

Ajang Indonesia Masters 2026 tetap menyajikan pertarungan sengit kendati mempertandingkan level BWF Super 500.

Pebulu tangkis asal China dan Taiwan bahkan telah memesan penginapan serta mendaftar sejak jauh hari untuk turnamen yang digelar sejak 2010 tersebut.