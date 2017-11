Tiket Konser La La Land Hampir Habis

jpnn.com - Pertunjukan La La Land in Concert di Indonesia sangat dinantikan. Buktinya, tiket masuk untuk acara yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada 4 dan 5 November 2017 nyaris ludes terjual.

Rajawali Indonesia Communication selaku promotor mengungkapkan bahwa tiket acara hanya tersisa dalam jumlah sedikit. Oleh sebab itu, bagi calon penonton bisa mendapatkanya secara on the spot di lokasi La La Land in Concert besok dan lusa.

"Kami hanya menyediakan 1000 tiket dalam sehari. Hari pertama hanya tersisa 50 tempat duduk. Hari kedua tinggal 200 saja, dan tersedia on the spot," kata CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (3/11).

Acara La La Land in Concert di Indonesia hanya tinggal hitungan hari. Konser spektakuler tersebut akan diadakan di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan pada 4 dan 5 November 2017.

Anas Syahrul Alimi menyebut bahwa ide mengadakan La La Land in Concert karena betapa spektakuler dan hebohnya film La La Land beberapa bulan lalu.

"Awal mula nonton La La Land sampai enam kali, nonton film musikalnya kayak nonton konser. Saya dapat kabar La La Land konser digelar di Hollywood Bowl, dan tertarik mengadakannya di sini," jelasnnya.

"Dan beruntungnya Indonesia jadi negara Asia pertama yang dikunjungi La La Land in Concert," sambung pencetus Prambanan Jazz tersebut.

La La Land in Concert adalah pementasan secara langsung yang dibalut dalam alunan orkestrasi yang berasal dari film La La Land. Eric Ochsner bakal bertindak sebagai conductor, dan diiringi seratus musisi dari Singgih Sanjaya Orchestra.

Sumber : Jawapos.com