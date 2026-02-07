Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai hari ini, Sabtu (7/2).
Konser My Chemical Romance bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.
Ravel Entertainment selaku promotor telah mengumumkan jadwal penjualan sekaligus harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.
Adapun tiket konser My Chemical Romance bakal dijual mulai Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.
"Jakarta, The Black Parade Is Coming. My Chemical Romance - Live in Jakarta November 22, 2026. Tickets on sale: February 7, 2026 15.00 WIB,” ungkap akun resmi Ravel Entertainment di Instagram baru-baru ini.
Tiket konser My Chemical Romance bisa didapatkan melalui laman resmi www.mcrjakarta.com.
Selain itu, Ravel Entertainment juga sudah mengumumkan harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.
Tiket terdiri dari berbagai kategori harga yakni mulai Rp1.059.000 hingga Rp5.199.000.

