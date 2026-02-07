menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya

Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya

Tiket Konser My Chemical Romance Dijual Mulai Hari Ini, Sebegini Harganya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
My Chemical Romance. Foto: Instagram/mychemicalromance

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai hari ini, Sabtu (7/2).

Konser My Chemical Romance bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Ravel Entertainment selaku promotor telah mengumumkan jadwal penjualan sekaligus harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Baca Juga:

Adapun tiket konser My Chemical Romance bakal dijual mulai Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

"Jakarta, The Black Parade Is Coming. My Chemical Romance - Live in Jakarta November 22, 2026. Tickets on sale: February 7, 2026 15.00 WIB,” ungkap akun resmi Ravel Entertainment di Instagram baru-baru ini.

Tiket konser My Chemical Romance bisa didapatkan melalui laman resmi www.mcrjakarta.com.

Baca Juga:

Selain itu, Ravel Entertainment juga sudah mengumumkan harga tiket konser My Chemical Romance di Jakarta.

Tiket terdiri dari berbagai kategori harga yakni mulai Rp1.059.000 hingga Rp5.199.000.

Tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai hari ini, Sabtu (7/2). Konser My Chemical Romance bakal digelar di...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI