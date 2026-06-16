Tiket Konser Sold Out, SPEED Beraksi di Jakarta Malam Ini
jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Australia, SPEED akan kembali menggelar konser di Jakarta pada hari ini, Selasa (16/6).
Konser bertajuk Magnumotion: SPEED Live in Jakarta itu bakal digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.
Trueside Jakarta selaku promotor telah mengumumkan rundown acara hari ini. Rangkaian konser dimulai pukul 18.30 WIB dengan penampilan Steadfast, lalu End In Pain pada 19.15, Tigerwork pada 20.00, Final Attack pada 20.45, dan Defy pada 21.30 WIB.
Sementara itu, SPEED dijadwalkan beraksi mulai 22.15 WIB hingga selesai.
Ini akan menjadi kunjungan ketiga SPEED ke Jakarta, sekaligus momen yang kembali ditunggu para penggemar music hardcore di
Indonesia.
Band beranggotakan Jem Siow (vokal), Aaron 'Saato' Siow (bass/backing vokal), Dennis 'D-Cold' Vichidvongsa (gitar), Joshua Clayton (gitar), dan Kane Vardon (drum) itu pernah beraksi di Rossi Musik Fatmawati pada 2023, dan Hammersonic Festival 2026 pada 2 Mei 2026 lalu.
Nama SPEED sendiri sudah semakin lekat dengan energi panggung yang eksplosif, intens, dan crowd/pit yang gila.
Dalam penampilan terbaru di Hammersonic 2026, SPEED kembali membuktikan reputasi sebagai salah satu band hardcore paling panas saat ini, dengan respons penonton yang sangat masif di Jakarta.
Band hardcore asal Australia, SPEED akan kembali menggelar konser di Jakarta pada hari ini, Selasa (16/6).
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