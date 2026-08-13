Tiket Konser Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen Habis Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Rencana konser 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' mendapat sambutan luar biasa dari pencinta musik.

Buktinya, tiket pertunjukan yang dibanderol mulai dari Rp. 549.000 hingga Rp. 1.699.000 habis terjual dalam waktu kurang dari satu jam.

"Terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa untuk Twilite Orchestra presents The Beatles & Queen. Seluruh tiket resmi SOLD OUT dalam waktu kurang dari satu jam sejak penjualan dibuka," ungkap penyelenggara dalam keterangan resmi, Rabu (12/8).

Baca Juga: Twilite Orchestra Merayakan The Beatles dan Queen

Konser orkestra akbar bertajuk 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' segera digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 1 November 2026.

Dua vokalis, Marcello Tahitoe dan Sandhy Sondoro, akan membawakan karya-karya band legendaris The Beatles dan Queen, bersama puluhan musisi orkestra.

Konser tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian selebrasi 35 Tahun Anniversary Twilite Orchestra, perayaan perjalanan panjang Twilite Orchestra selama tiga setengah dekade berkarya di kancah musik Indonesia.

Baca Juga: Magnumotion Loud Fest 2026 Jadi Titik Temu Baru Komunitas Musik Keras

Di bawah arahan Addie MS, Twilite Orchestra dikenal luas mampu menerjemahkan ulang karya lintas genre, menjadi pengalaman baru tanpa kehilangan jiwa aslinya, diperkaya tekstur, warna, dan kedalamannya yang hanya bisa dihadirkan oleh puluhan musisi yang bermain serentak.

Konser nanti bukan sekadar mengenang, melainkan menghidupkan kembali karya-karya legendaris The Beatles dan Queen: sebuah perjalanan lintas waktu, nostalgia bertemu kebaruan, dan penonton dari berbagai generasi.



"Bagi saya, sebuah tribute bukanlah tentang mereplikasi sebuah karya, melainkan tentang merayakan warisan musikal yang telah menginspirasi dunia," ungkap Addie MS.



Ayah Kevin Aprilio itu menyatakan, dirinya dan Twilite Orchestra ingin mempersembahkan interpretasi yang anggun, megah, dan penuh penghormatan terhadap karya-karya abadi The Beatles dan Queen.