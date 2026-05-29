Tiket Laga Persahabatan Timnas Indonesia Dijual Terbatas, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - Tiket pertandingan persahabatan Timnas Indonesia pada Juni 2026 mendatang ternyata dijual terbatas.
Managing Director GSI Marsal Masita mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan lantaran panitia tidak membuka untuk semua kategori tribune.
“Yang kami buka hanya tribune bawah saja. Untuk tribune atas kami tidak buka. Totalnya kurang lebih 35 ribu tiket untuk dua pertandingan tanggal 5 dan tanggal 9," ungkap Marsal.
Mantan Manager Trade Commercial di HM Sampoerna itu optimistis jumlah tiket yang tersedia bisa laku terjual.
Pihaknya sudah memperkirakan bahwa alur penjualan sesuai dengan yang diinginkan oleh para penggemar.
Menurutnya, nantinya ada beberapa promo lainnya yang diberikan sehingga menarik penonton untuk datang langsung ke stadion.
“Persiapannya tiketnya sudah dijual, sudah tersedia. Ada program khusus juga kami tawarkan bermacam-macam. Jadi, harusnya tanggal muda kan ya, tanggal 5, Jumat. Tanggal 5 harusnya lumayan, tapi masih ongoing penjualan tiket sampai hari ini," ungkap Mashal.
Tiket laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik dibuka dengan harga termurah Rp 300 ribu untuk kategori Belakang Gawang.
Tiket pertandingan persahabatan Timnas Indonesia pada Juni 2026 mendatang ternyata dijual terbatas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Baru Pakai GBK di Semifinal, Antisipasi Duel Lawan Malaysia
- Marselino Ferdinan Yakin Bakal Jadi Pilihan John Herdman
- PSSI Jaring Penggemar Baru Timnas Indonesia dari Dunia Games
- Marselino Ferdinan Menatap Era Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman
- Timnas Indonesia Mulai TC Menjelang FIFA Matchday, Thom Haye hingga Marc Klok Sudah Merapat
- Target Raih Gelar Juara Tak Tercapai, Manajemen Persija Jakarta Lepas Mauricio Souza