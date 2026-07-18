Tiket Laris, Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 Fokus Kembangkan Musisi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Bertahan sebagai festival musik dalam waktu panjang bukan hanya perkara menghadirkan nama besar.

Perubahan generasi, pola konsumsi musik, hingga kemunculan talenta baru membuat sebuah festival perlu terus menyesuaikan diri agar tetap relevan.

Tantangan tersebut juga dihadapi Soundrenaline. Memasuki penyelenggaraan Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, festival ini berusaha memperluas perannya, dari sekadar menghadirkan hiburan menjadi sebuah platform yang ikut mendukung perkembangan industri musik.

"Kehadiran musisi internasional menjadi salah satu daya tarik Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026. Akan tetapi, festival ini tetap menegaskan bahwa pengembangan talenta Indonesia tetap menjadi bagian utama dari perjalanannya," kata Perwakilan Soundrenaline 2026, Abi Rahadi, Jumat (17/7).

Dia mengatakan generasi baru pendengar dan pelaku musik terus bermunculan.

Karena itu, Soundrenaline perlu menawarkan sesuatu yang lebih bermakna bagi ekosistem musik.

“Soundrenaline sebagai sebuah platform acara musik tidak hanya menghibur audiens, tetapi juga harus memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi dunia musik, terutama para pelakunya,” ujarnya.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka ruang pengembangan bagi musisi lokal melalui The Lab. Program tersebut mempertemukan musisi berkembang dengan kurator, promotor, pengelola festival, dan pelaku industri musik dari Indonesia serta mancanegara.