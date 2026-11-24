Tiket Ludes, Twilite Orchestra The Beatles & Queen Gelar Pertunjukan Tambahan
jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen yang digelar 1 November 2026 lalu ludes dalam 12 menit sejak penjualan dibuka.
Menjawab tingginya permintaan, penyelenggara TipTip menghadirkan pertunjukan tambahan bertajuk Twilite Orchestra The Beatles & Queen Additional Show pada Minggu, 24 Januari 2027 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Addie MS kembali memimpin Twilite Orchestra bersama Marcello Tahitoe, Sandhy Sondoro, LiLo, dan Tony Wenas.
Pertunjukan tambahan itu menjadi kesempatan bagi lebih banyak penikmat musik untuk menyaksikan secara langsung kolaborasi istimewa antara Twilite Orchestra, di bawah arahan Addie MS selaku Music Director & Conductor, bersama penyanyi ternama Indonesia, Marcello Tahitoe, Sandhy Sondoro, LiLo dan Tony Wenas.
Konser ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan 35 tahun Twilite Orchestra, yang berdiri sejak 1991 dan konsisten memperkaya apresiasi musik orkestra di Indonesia.
Di bawah arahan Addie MS, repertoar pilihan The Beatles dan Queen digarap dalam aransemen orkestra yang kaya harmoni dan dinamika. Kekuatan melodi The Beatles berpadu dengan energi rock dan komposisi ikonis Queen, dari nomor yang intim hingga yang megah, tanpa menghilangkan identitas asli setiap lagu.
Bagi Addie MS, konser tambahan ini menggenapkan perayaan 35 tahun Twilite Orchestra.
"Tiga puluh lima tahun berkiprah, lagu-lagu The Beatles dan Queen tetap menjadi bagian dari repertoar yang menarik untuk disajikan secara orkestral.. Saya ingin penonton pulang dengan kesan seperti baru pertama kali mendengar lagu-lagu yang mereka kenal itu," ungkap Addie MS, Music Director & Conductor Twilite Orchestra.
Tiket konser Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen yang digelar 1 November 2026 lalu ludes dalam 12 menit sejak penjualan dibuka.
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