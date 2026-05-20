Tiket Masih Tersedia, Berikut Rundown Konser Big Boy di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal California, Big Boy akan menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.

Tidak tampil sendiri, Big Boy bakal ditemani oleh sejumlah nama band dari dalam negeri.

Trueside Jakarta selaku promotor telah mengumumkan rundown untuk konser Big Boy pada Jumat (22/5).

"Berikut adalah full rundown untuk konser Big Boy. Datang lebih awal, temukan band lokal, peduli pada tempatnya. Dapatkan tiket sekarang dan sampai jumpa di pit," tulis Trueside Jakarta melalui akun resmi di Instagram.

Rangkaian konser bakal dimulai pukul 19.00 WIB dengan penampilan Bleach To Death, selanjutnya pukul 19.40 - Last Dayz, pukul 20.20 - Limbo, dan 21.00 - Stomp Brigade,

Big Boy yang beranggotakan Brandon Flores, Adrian Valencia, Josef Alfonso, Keone Carrillo dijadwalkan naik pentas pada pukul 21.40 WIB sampai selesai.

Tiket konser Big Boy masih tersedia dengan harga Rp 300 ribu untuk presale, dan Rp 450 ribu untuk on the spot.

Konser Big Boy dipastikan menjadi salah satu show hardcore yang paling dinantikan tahun ini. Sebab, ini merupakan momen pertama kali Big Boy beraksi di Indonesia, khususnya Jakarta.