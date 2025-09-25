menu
Tiket Online Ferizy Kini Hadir di Pelabuhan Sidangoli

Reservasi tiket ferry secara online melalui aplikasi Ferizy. Foto dok ASDP

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - PT ASDP memperluas jangkauan digitalisasi di tengah geliat aktivitas masyarakat dan wisata di Maluku Utara.

Mulai 19 September 2025, Pelabuhan Sidangoli resmi memberlakukan sistem pembelian tiket online melalui trip.ferizy.com.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan penerapan tiket online di Pelabuhan Sidangoli merupakan wujud nyata komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan modern yang mudah dijangkau.

"Transformasi digital ini kami lakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan, sekaligus menutup celah praktik percaloan yang merugikan. Dengan pembelian tiket resmi secara online, masyarakat mendapatkan kepastian harga, kenyamanan, serta efisiensi waktu," ujar Heru.

Pelabuhan Sidangoli, yang terletak di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, memegang peran penting sebagai pintu mobilitas masyarakat menuju Ternate.

Berdasarkan data Januari–Agustus 2025, tercatat 101.244 penumpang dan 39.432 unit kendaraan melintasi rute Sidangoli–Bastiong.

Kendaraan roda dua mendominasi dengan 19.915 unit, diikuti truk sebanyak 12.033 unit.

Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan transportasi masyarakat, baik untuk mobilitas sehari-hari, distribusi logistik, maupun perjalanan wisata.

ASDP memastikan inovasi digitalisasi akan terus diperluas ke berbagai pelabuhan di Indonesia.

