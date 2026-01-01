menu
Tiket Pestapora 2026 Dijual Mulai Hari Ini, Ada Kejutan untuk Pembeli
Suasana festival musik Pestapora 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 5 September 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tiket festival musik, Pestapora 2026 akan dijual mulai hari ini, Kamis (1/1/2026).

Adapun penjualan tiket dimulai pada pukul 19.00 WIB melalui Loket.com.

Kategori tiket Pestapora 2026 yang baru dijual yakni Early Bird seharga Rp 450 ribu

Menariknya, Boss Creator selaku promotor Pestapora memberi kejutan untuk pembeli tiket Early Bird.

Setiap pembelian bakal mendapatkan satu tiket gratis untuk mengajak ibu atau ayah.

"Tiket Early Bird Pestapora 2026 jam 7 malam. Selamat tahun baru," tulis akun resmi Pestapora di Instagram.

Pestapora 2026 beberapa waktu lalu telah mengumumkan jadwal penyelenggaraan tahun ini.

Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada 25, 26, 27 September 2026 mendatang.

