Tiket Piala Asia 2027 Sudah Aman, Timnas Indonesia U-17 Bidik Sapu Bersih Grup A
jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 tetap membidik hasil maksimal meski tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 sudah berada dalam genggaman.
Skuad Garuda Muda mengincar kemenangan keempat secara beruntun saat menghadapi Myanmar pada laga terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (20/11/2026). Menghadapi tuan rumah, Indonesia bertekad menutup fase kualifikasi dengan catatan sempurna sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A.
Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento menegaskan bahwa kelolosan ke putaran final bukan alasan bagi anak asuhnya untuk kehilangan fokus. Ia meminta seluruh pemain tetap menjaga keseriusan dan menunjukkan mentalitas sebagai bagian dari tim nasional.
Menurut pelatih asal Portugal tersebut, setiap pertandingan harus tetap dijalani dengan penuh kesungguhan, meskipun target utama telah tercapai.
"Tidak, perjuangan kami belum selesai. Ya, kami sangat senang karena pada pertandingan sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa kami lolos. Namun, kami harus memastikan bahwa kami adalah tim nasional," tegas Nascimento.
Nascimento pun langsung mengarahkan para pemain untuk kembali menjalani latihan pada Rabu. Persiapan tersebut dilakukan guna mematangkan strategi sebelum menghadapi Myanmar.
"Kami tidak bisa begitu saja membiarkan sebuah pertandingan berlalu. Kami akan kembali fokus," tambahnya.
Timnas Indonesia U-17 telah dipastikan lolos ke Piala Asia U-17 2027. Namun, mereka tetap membidik kemenangan di laga terakhir Grup A babak kualifikasi. .
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