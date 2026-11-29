jpnn.com, MEDAN - Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan berkolaborasi dengan DAAI TV menyelenggarakan pagelaran teater bertajuk Tiket Pulang di LPKA Kelas I Medan pada Sabtu, 28 November 2026.

Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia dan Hari Ulang Tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (HUT IMIPAS) ke-2.

Pagelaran tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kreatif dan humanis yang memberikan ruang bagi Anak Binaan untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, serta menyampaikan pesan dan harapan melalui seni pertunjukan.

Acara yang berlangsung pada malam hari tersebut menampilkan teater Tiket Pulang, penampilan pramuka, demonstrasi karate, serta paduan suara Anak Binaan.

Seluruh penampilan merupakan hasil proses latihan dan pembinaan yang telah berlangsung sejak September 2026 selama kurang lebih dua bulan.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sumatera Utara, Bupati Langkat, Bupati Serdang Bedagai, Ketua DPRD Serdang Bedagai, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Utara, unsur Forkopimda, donatur, serta undangan lainnya.

Orang tua Anak Binaan juga datang untuk memberikan dukungan dan menyaksikan secara langsung penampilan putra mereka.

Mengangkat tema Tiket Pulang, pagelaran ini menggambarkan kerinduan dan harapan Anak Binaan untuk dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa perubahan yang lebih baik.