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Tiket Singapura vs Indonesia Ludes, Suporter Timnas Cuma Dapat Kuota Sebegini

Tiket Singapura vs Indonesia Ludes, Suporter Timnas Cuma Dapat Kuota Sebegini
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Suporter Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SINGAPURA - Atmosfer tinggi menyelimuti laga penentuan Grup A Piala AFF 2026 antara Timnas Indonesia melawan Singapura.

Menjelang duel yang digelar di Jalan Besar Stadium, Kallang, pada 7 Agustus 2026, seluruh tiket untuk suporter tuan rumah dipastikan telah habis terjual.

Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) mengumumkan seluruh jatah tiket bagi pendukung The Lions telah ludes diserbu.

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Melalui media sosial resmi, FAS menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme publik Singapura yang siap memenuhi stadion.

"Alokasi tiket untuk suporter tuan rumah pada laga Singapura vs Indonesia telah resmi habis terjual. Terima kasih atas dukungan kalian," tulis FAS.

Di balik tingginya minat penonton, kapasitas Jalan Besar Stadium menjadi sorotan.

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Stadion tersebut hanya mampu menampung sekitar 6.500 penonton, sehingga kuota untuk pendukung tim tamu diperkirakan sangat terbatas.

Dengan ketentuan umum alokasi lima persen bagi suporter tandang, Timnas Indonesia kemungkinan hanya memperoleh sekitar 300 lembar tiket.

Tiket pertandingan Singapura vs Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 telah ludes terjual. Suporter Indonesia kemungkinan hanya mendapatkan jatah 300 kuota saja.

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