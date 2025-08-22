Tiket Timnas U-23 Indonesia Melawan Laos & Makau Sudah Dijual, Cek Harganya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - PSSI telah membuka penjualan tiket untuk dua pertandingan timnas U-23 Indonesia melawan Laos dan Makau pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J, Kamis.

Dua laga Garuda Muda yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada September mendatang itu dapat dibeli melalui Livin by Mandiri dengan harga paling murah Rp100.000 untuk dua kategori tribun, yaitu Aqua Garuda North dan Astra Financial Garuda North.

Dua kategori tiket itu merupakan dua dari empat kategori yang dibuka selain Mandiri Garuda West dan Freeport Garuda East. Garuda West adalah kategori termahal yaitu Rp300.000, sementara Garuda East diberi harga lebih murah yaitu Rp200.000.

Indonesia menjadi tuan rumah di ajang kualifikasi ini bersama sepuluh negara lainnya, seperti Yordania (Grup A), Myanmar (Grup B), Vietnam (Grup C), China (Grup D), Kirgizstan (Grup E), Thailand (Grup F), Kamboja (Grup G), Qatar (Grup H), Uni Emirat Arab (Grup I), dan Tajikistan (Grup K).

Babak kualifikasi ini akan dimainkan dari 3 sampai 9 September, dengan Indonesia satu grup dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan, namun untuk negara terakhir penjualan tiket pertandingannya belum dibuka.

Tim asuhan Gerald Vanenburg ini akan membuka babak kualifikasi melawan Laos pada 3 September, lalu Makau pada 6 September, dan terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September, dimana Indonesia akan bereuni kembali dengan mantan pelatihnya yaitu Shin Tae-yong yang dikabarkan akan kembali ke tanah air sebagai manajer.

Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Adapun, pada edisi sebelumnya di Qatar tahun 2024, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong melaju sampai semifinal dan kalah pada perebutan tempat ketiga melawan Irak dengan skor 1-2.