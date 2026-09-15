TikTok Food Fest 2026 Pertemukan Kreator, Pelaku Usaha, dan Komunitas Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - TikTok kembali menggelar TikTok Food Fest 2026, kampanye kuliner tahunan yang mempertemukan kreator, pelaku usaha, dan komunitas untuk merayakan kekayaan cita rasa nusantara sekaligus mendukung pertumbuhan industri makanan Indonesia.

Mengusung tema “Every Ingredient Tells a Story”, TikTok Food Fest mengangkat beragam cerita di balik setiap sajian, mulai dari hidangan unik dan resep kreatif hingga kekayaan bahan pangan lokal dan pilihan makanan sehat serta membawa inspirasi kuliner yang ditemukan di TikTok menjadi pengalaman nyata. Ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan TikTok Food Fest.

“Cara masyarakat menikmati kuliner kini semakin beragam. Bukan hanya dengan mencoba hidangan atau tempat makan baru, tetapi juga dengan berbagi cerita dan terhubung melalui kecintaan yang sama. Melalui tema "Every Ingredient Tells a Story", kami ingin mengangkat kisah di balik setiap bahan, mulai dari asal-usul dan tradisi hingga kreativitas yang melahirkan sajian baru. TikTok Food Fest 2026 membawa semangat tersebut dari TikTok ke dunia nyata dengan mempertemukan kreator, pelaku usaha, dan komunitas untuk berkolaborasi serta merayakan kekayaan kuliner Indonesia bersama,” ujar Commercial Partnership TikTok SEA Fadlia Hifzia.

Ekosistem Terpadu TikTok Hadirkan Beragam Peluang bagi Industri Kuliner Indonesia

Layaknya berbagai bahan yang berpadu dalam sebuah hidangan, setiap bagian dari ekosistem TikTok, mulai dari komunitas dan konten video pendek hingga TikTok LIVE, solusi periklanan, TikTok Shop by Tokopedia, dan TikTok GO by Tokopedia, semuanya saling melengkapi untuk menghubungkan kreator dan pelaku usaha dengan konsumen.

Di TikTok, perjalanan tersebut dapat bermula dari konten kreator yang mengubah inspirasi sehari-hari menjadi kreasi kuliner, seperti Jesselyn Lauwreen (@jesselynmci8).

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Sejak 2021, Jesselyn memanfaatkan tren di TikTok sebagai titik awal untuk mengembangkan beragam resep sesuai keahliannya sebagai chef, mulai dari hidangan rumahan dan pilihan yang lebih sehat hingga olahan berbahan lokal.

Ketika sambal matah ramai dibicarakan, misalnya, ia membagikan kreasi ayam suwir dan mi goreng dengan sambal matah, disertai kisah pengalamannya berjualan sambal sejak masih sekolah. Seiring waktu, kontennya berkembang hingga mencakup keseharian dalam membangun bisnis F&B, memberikan audiens tidak hanya inspirasi memasak, tetapi juga wawasan autentik dan edukatif seputar dunia usaha kuliner.