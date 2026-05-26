TikTok ForYouBeauty Festival Ajak Masyarakat Ekspresi Kecantikan Diri

jpnn.com, JAKARTA - TikTok menghadirkan 'TikTok ForYouBeauty', festival kecantikan yang merayakan keberagaman ekspresi kecantikan Indonesia melalui kreativitas, komunitas, dan commerce.

Mengusung tema #TemukanCantikmu, festival yang berlangsung sepanjang Mei hingga Juni 2026 ini mempertemukan kreator, brand, dan komunitas untuk menemukan, mengekspresikan, dan merayakan versi kecantikan mereka masing-masing. Lewat pengalaman online-to-offline (O2O), ForYouBeauty juga berharap dapat turut mendorong pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia.

Kehadiran TikTok ForYouBeauty 2026 juga sejalan dengan momentum pertumbuhan industri kecantikan Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Industri ini diproyeksikan terus berkembang hingga 2028 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,35%.

“Di TikTok, kami melihat kecantikan kini semakin personal. Masyarakat tidak lagi hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif mengekspresikan cantik versi mereka sendiri bersama komunitas TikTok. Di saat yang sama, kreator dan brand juga hadir di TikTok untuk membantu masyarakat menemukan cantiknya melalui berbagai tutorial, rekomendasi dan ulasan produk, hingga tren yang mudah diterapkan dalam keseharian," kata Client Partnerships Solution Manager TikTok Indonesia Christopher Junaidi.

Dia mengatakan melalui TikTok ForYouBeauty ingin menghadirkan ruang bagi komunitas kecantikan untuk saling terhubung, berbagi inspirasi, dan merayakan keberagaman ekspresi kecantikan Indonesia.

“TikTok ForYouBeauty bukan hanya menjadi wadah untuk mempertemukan kreator, brand, dan komunitas, tetapi juga memperkuat peran TikTok di era discovery commerce. Melalui ruang yang inklusif ini, kami ingin merayakan ragam ekspresi kecantikan Indonesia sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pelaku industri lokal untuk bertumbuh, berinovasi, dan menjangkau audiens yang lebih luas bersama-sama,” ujar Christopher.

Selain pertumbuhan dari sisi konten, total nilai transaksi (Gross Merchandise Value/GMV) untuk kategori kecantikan dan perawatan diri di TikTok Shop by Tokopedia juga mengalami pertumbuhan lebih dari 60% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menunjukkan makin banyak brand kecantikan yang memanfaatkan ekosistem TikTok tidak hanya untuk membangun kesadaran merek, tetapi juga untuk menjangkau audiens yang lebih relevan dan mendorong keputusan pembelian.

Didukung oleh interaksi komunitas yang kuat, solusi periklanan dari TikTok For Business, serta aktivitas commercemelalui TikTok Shop by Tokopedia, ekosistem TikTok yang terintegrasi membantu brand kecantikan menghadirkan strategi pemasaran yang lebih relevan, interaktif, dan berdampak. Dengan pendekatan ini, brand dapat memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan.