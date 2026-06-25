TikTok GO Ajak Masyarakat Wujudkan Inspirasi Wisata-Kuliner dari Konten ke Dunia Nyata

jpnn.com - Antusiasme masyarakat untuk berwisata terus meningkat, seiring makin banyaknya pilihan dan kemudahan dalam menemukan inspirasi perjalanan.

Cara masyarakat menemukan inspirasi perjalanan juga terus berkembang, termasuk melalui platform digital seperti TikTok.

Berbagai konten perjalanan dengan tagar populer seperti #travel, #hotel, dan #staycation yang telah mengumpulkan lebih dari 90 juta unggahan secara global, menunjukkan bagaimana konten kini menjadi salah satu titik awal bagi pengguna dalam menemukan ide destinasi, akomodasi, hingga pengalaman kuliner.

Dengan kehadiran TikTok GO, berbagai inspirasi perjalanan yang masyarakat temukan di TikTok dapat lebih mudah diwujudkan menjadi pengalaman nyata.

Mengusung semangat “Discover Your Next GO”, TikTok GO ingin membantu pengguna untuk tidak hanya dapat menemukan pilihan destinasi, atraksi wisata, akomodasi, dan pengalaman kuliner, tapi juga melanjutkannya menjadi rencana kunjungan atau pengalaman langsung di dunia nyata.

Minat pengguna untuk menemukan konten terkait layanan lokal di TikTok juga terus meningkat. Pada 2025, pencarian konten terkait layanan lokal di TikTok GO, seperti hotel, destinasi wisata, atraksi, dan layanan lokal lainnya juga mengalami peningkatan hingga 60%.

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Jika sebelumnya inspirasi perjalanan yang ditemukan melalui konten di TikTok hanya menjadi ide atau referensi semata, kini TikTok GO membantu pengguna membawa momen penemuan tersebut selangkah lebih dekat ke pengalaman nyata.

Melalui pendekatan penemuan berbasis konten (content-driven discovery), TikTok GO memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi hotel maupun atraksi wisata yang mereka temukan di TikTok, membandingkan berbagai pilihan yang tersedia, menemukan penawaran yang sesuai, hingga melanjutkan pemesanan melalui mitra perjalanan TikTok GO.