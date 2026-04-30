TikTok Go Hubungkan Kreator dengan Bisnis Kuliner, Tingkatkan Kunjungan Lewat Konten

jpnn.com, JAKARTA - TikTok Go by Tokopedia resmi diperkenalkan sebagai layanan inovatif yang mengintegrasikan rekomendasi tempat dan layanan lokal di dalam aplikasi dengan pengalaman langsung dunia nyata.

Inisiatif tersebut dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem bisnis dine-in serta mendukung kreativitas para kreator di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor makanan dan minuman nasional terus menunjukkan tren positif dengan jumlah usaha mencapai 5,28 juta pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini seiring dengan masifnya digitalisasi UMKM, di mana 25 juta usaha telah bergabung ke platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran dan mengoptimalkan operasional mereka.

Dari sisi perilaku konsumen, sekitar 65% masyarakat Indonesia tercatat menggunakan platform digital sebagai referensi utama dalam menemukan pilihan kuliner baru.

Angka ini mencerminkan potensi besar bagi ekosistem layanan makanan yang terhubung secara digital untuk terus berkembang di pasar domestik.

Peluncuran layanan hadir untuk menjawab kebutuhan pergeseran perilaku masyarakat yang kini menjadikan konten sebagai faktor penentu dalam keputusan sehari-hari, termasuk dalam memilih destinasi kuliner.

Selain itu, layanan hadir untuk menjembatani seluruh proses tersebut, mulai dari tahap pencarian inspirasi hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha.