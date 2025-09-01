TikTok Matikan Fitur Live, Meutya Hafid: Kami Berharap Tidak lama

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara soal fitur live di platform TikTok mendadak tidak bisa diakses alias mati.

Dia mengatakan bahwa platform berbagai video itu mematikan secara sukarela oleh perusahaan.

Meski begitu, Menteri Meutya berharap keputusan memastikan live TikTok itu tidak berlangsung lama.

"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," kata Meutya eusai menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Polikus Partai Golkar itu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur live TikTok.

Menurutnya, meski penutupan ini berdampak pada pelaku UMKM yang terbiasa berjualan melalui siaran langsung, aktivitas e-commerce tetap dapat berjalan tanpa fitur tersebut.

“Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan fitur live TikTok bisa kembali,” ujarnya.

Menkomdigi pun berharap situasi segera membaik agar para pelaku usaha dapat kembali memanfaatkan platform digital secara optimal.