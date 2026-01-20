TikTok Meluncurkan Aplikasi PineDrama, Durasi 1 Menit

jpnn.com - TikTok kembali memperluas ambisinya di luar video hiburan singkat dengan meluncurkan aplikasi drama pendek bernama PineDrama.

Aplikasi menghadirkan konten microdrama, yakni serial fiksi dengan durasi super singkat, rata-rata hanya sekitar satu menit per episode.

PineDrama sudah tersedia di perangkat iOS dan Android. Aplikasi dapat digunakan secara gratis dan untuk sementara belum menampilkan iklan.

Langkah tersebut mempertegas keseriusan TikTok membangun ekosistem hiburan berbasis cerita singkat yang mudah dikonsumsi di ponsel.

Melalui tab Discover, pengguna dapat menjelajahi berbagai judul drama yang dikelompokkan dalam kategori “All” dan “Trending”, lengkap dengan rekomendasi personal sesuai minat.

Genre yang ditawarkan pun beragam, mulai dari romansa, thriller, hingga drama keluarga. Beberapa judul yang disebut populer antara lain Love at First Bite dan The Officer Fell for Me.

Dari sisi pengalaman pengguna, PineDrama dibekali fitur Watch History untuk melanjutkan episode yang terlewat, serta Favorites untuk menyimpan judul favorit.

Mode layar penuh tanpa panel samping juga dihadirkan demi pengalaman menonton yang lebih imersif, lengkap dengan kolom komentar untuk interaksi.