TikTok Merilis Fitur Baru Kirim Pesan Suara atau Gambar di DM

Ilustrasi platform TikTok. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - TikTok merilis fitur baru berupa pesan suara atau berbagi gambar melalui layanan Direct Messages (DM).

“Direct Messages hanya tersedia untuk akun berusia 16 tahun ke atas, yang berarti fitur ini hanya tersedia untuk akun tersebut,” kata juru bicara TikTok, JaShel Jones.

Beberapa pengguna dilaporkan sudah mulai menemukan fitur itu setelah memperbarui aplikasi.

Pengguna bisa mengirim bentuk pesan baik suara maupun video berdurasi hingga satu menit.

Cara mengirim pesan suara, pengguna bisa menahan tombol mikrofon untuk merekam suara secara otomotis.

Setelah tombol dilepas, secara otomatis pesan suara akan segera terkirim sehingga pengguna perlu berhati-hati.

Agar bisa mendengarkan pratinjau rekaman suara, pengguna bisa menarik tombol ke arah atas atau ke kiri untuk membatalkan rekaman suara tersebut.

Pengguna akan dibatasi untuk mengirim hingga sembilan gambar maupun video pada satu waktu.

