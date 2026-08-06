TikTok Shop by Tokopedia Perkuat Ekosistem Fesyen Lokal melalui Discovery Commerce

jpnn.com, JAKARTA - TikTok Shop by Tokopedia (TikTok Shop) mengusung kampanye #BeliLokal di Indonesia Fashion Week (IFW) 29 Juli–2 Agustus 2026 di Jakarta untuk memperkuat pertumbuhan brand fesyen lokal melalui discovery commerce, model perdagangan digital yang membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui konten autentik, seperti video pendek dan sesi LIVE.

Industri fesyen lokal terus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Pada 2024, sektor fesyen dan kriya menyerap 3,69 juta tenaga kerja. Sementara pada triwulan I 2026, PDB sektor ini mencapai Rp120,13 triliun.

Momentum pertumbuhan industri fesyen lokal diiringi dengan perubahan perilaku belanja konsumen yang makin mengandalkan konten digital untuk menemukan produk.

"Cara masyarakat menemukan dan membeli produk fesyen terus berkembang. Makin banyak konsumen yang mendapatkan inspirasi melalui video pendek dan sesi LIVE. Inklusivitas discovery commerce membuka peluang bagi brand fesyen lokal dari berbagai skala untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui konten, komunitas, dan aktivitas perdagangan dalam satu ekosistem yang terintegrasi." kata Fashion Category Strategy and Campaign Lead Tokopedia & TikTok Shop Indonesia Claudia Elaine.

Melalui #BeliLokal di IFW 2026, tersedia booth premium dengan fasilitas LIVE untuk membantu brand fesyen lokal meluncurkan produk terbaru secara eksklusif di Tokopedia dan TikTok Shop; mengingat LIVE terbukti berhasil menaikkan pesanan 59% pada kuartal I 2026 dibanding tahun sebelumnya.

TikTok Shop juga memfasilitasi kolaborasi dengan affiliate serta halaman khusus untuk memperkuat performa brand fesyen lokal.

Salah satu brand fesyen lokal yang berpartisipasi di IFW 2026 bersama TikTok Shop adalah Beige Studio (TikTok, Tokopedia, TikTok Shop).

Didirikan oleh Priscillia Wirjadinata saat masih berkuliah di masa pandemi COVID-19, Beige Studio berawal dari bisnis sampingan yang kini menjadi mata pencaharian utama. Brand ini dibangun dari dan untuk perempuan, dengan 100% karyawan perempuan serta produk fesyen yang ditujukan bagi perempuan.