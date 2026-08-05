Tiktoker Tommy Bagikan Ilmu Gratis, Dorong Kreator Pemula Raup Cuan dari TikTok

jpnn.com, JAKARTA - TikTok tak lagi sekadar menjadi ruang berbagi video dan hiburan. Platform tersebut kini dimanfaatkan banyak orang untuk membangun personal branding sekaligus membuka peluang penghasilan tambahan.

Melihat peluang tersebut, TikTok Real_tomz mengajak kreator konten pemula di Sumatra Selatan dan sekitarnya agar lebih serius mengembangkan akun mereka melalui konten, TikTok Live hingga program afiliasi.

Real_tomz yang memiliki nama asli Tommy mengungkapkan bahwa peluang mendapatkan penghasilan dari Tiktok terbuka bagi siapa saja. Bahkan, aktivitas tersebut bisa dimulai dari rumah dan dilakukan di sela waktu luang.

"Untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan semua kalangan bisa memanfaatkan akun Tiktok -nya, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, muda-mudi bisa memulainya dari rumah," ungkap Tommy, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, salah satu cara yang dapat dicoba kreator pemula adalah menjadi affiliator dengan mempromosikan produk atau layanan melalui konten yang dibuat. Kreator juga bisa memasarkan produk milik sendiri maupun perusahaan lain.

"Dengan media TikTok yang penggunanya terus berkembang pesat, selain sebagai sarana hiburan juga bisa menghasilkan uang," ujar Tommy.

Selain aktif sebagai kreator dan host TikTok Live, Real_tomz juga dipercaya menjalankan Real'z Agency untuk menaungi dan memberikan pendampingan kepada host TikTok di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Tommy menjelaskan, agency tidak hanya membantu host mengembangkan kemampuan sebagai kreator dan menjalankan siaran langsung, tetapi juga memberikan pendampingan terkait pengelolaan akun.