Tim 10 KKN Undip Dorong Warga Batang Ubah Sampah Jadi Cuan

jpnn.com, BATANG - Tim 10 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro (Undip) menggagas pembentukan Bank Sampah Dena Lestari Berdaya di Desa Denasri Wetan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Program tersebut melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ibu-ibu PKK untuk mendorong warga memilah sampah rumah tangga sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.

Pembentukan bank sampah berangkat dari masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah.

Selama ini, sampah rumah tangga belum sepenuhnya dipisahkan berdasarkan jenis sehingga material yang masih memiliki nilai guna maupun nilai jual belum dimanfaatkan secara optimal.

Koordinator Tim 10 KKN Undip, Jadev Abrar mengatakan bank sampah tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan kebersihan, tetapi juga membangun kebiasaan baru di masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa dipilah dan memiliki nilai. Karena itu, sejak awal kami melibatkan BUMDes dan PKK agar program ini bisa terus berjalan,” kata Jadev dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8).

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Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Undip itu berharap kebiasaan memilah sampah dapat terus dilakukan warga dari tingkat rumah tangga meski masa KKN telah berakhir.

Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi selanjutnya dapat disalurkan dan dikelola melalui bank sampah.