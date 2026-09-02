Tim Astoria Universitas Terbuka Bandung Juara Lomba Karya Produk Inovatif Disporseni Nasional UT 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Astoria dari Universitas Terbuka Bandung berhasil meraih juara pertama Lomba Karya Produk Inovatif dalam rangkaian Disporseni Nasional UT 2026 yang berlangsung di UT, Rabu (19/8).

Lomba yang mengusung tema “Semangat Berpikir Kreatif dan Berinovasi Menuju Prestasi Negeri”, ini menjadi wadah bagi mahasiswa menunjukkan kreativitas, sekaligus menghadirkan karya inovatif yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ketua Disporseni Nasional UT Tahun 2026 Anto Hidayat, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa Lomba Karya Produk Inovatif menjadi bagian dari upaya mereka mendorong mahasiswa agar terus mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir inovatif, serta semangat menghasilkan karya yang berdampak. "Sebanyak enam tim terbaik tampil pada babak final setelah melalui proses seleksi," katanya dalam keterangan yang dikutip Rabu (2/9).

Mereka adalah Tim All Stars Cendekia dari UT Bogor, Tim AMPAS EMAS dari UT Makassar, Tim SOREN DISITU dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Tim RSP EduTech dari UT Pekanbaru, Tim Prakarsa dari UT Jayapura, serta Tim Astoria dari UT Bandung.

Keenam finalis mempresentasikan karya produk inovatif secara langsung di hadapan dewan juri. Rangkaian lomba berlangsung sejak pukul 08.15 hingga 16.30 WIB, diawali dengan pemutaran video UT, sambutan, dan pembacaan tata tertib sebelum dilanjutkan dengan sesi presentasi masing-masing tim.

Setelah seluruh finalis menyelesaikan presentasi, dewan juri melakukan diskusi panel untuk menentukan pemenang. Hasil penilaian kemudian diumumkan pada sore hari dan dilanjutkan dengan penyerahan e-sertifikat serta plakat penghargaan.

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Tim Astoria dari UT Bandung akhirnya keluar sebagai juara pertama. Tim tersebut beranggotakan Wasil Mawardi Assul Toni, Alfi Tahar, dan Luthfi Ardiansyah.

Posisi kedua diraih Tim SOREN DISITU dari Universitas Muhammadiyah Sorong yang beranggotakan Muhammad Ilham Bakri, Alfitra Arya Maulana, Golballiano Christofel M. D. Kaidel, Mochamad Sabry S., dan Nur Arsyl Muhammad Shafa.