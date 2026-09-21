Tim Baru Hingga Antusias Orang Tua Mewarnai MilkLife Soccer Challenge 2026/27

jpnn.com, JAKARTA - Antusias peserta ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Seri 1 2026/27 di Jakarta dan Yogyakarta terus meningkat.

Program Manager MilkLife Soccer Challenge Welly Arisanto menyebut hal tersebut tidak terlepas dari kemunculan beberapa tim baru pada seri perdana.

Tidak hanya itu, antusiasme orang tua dalam mendukung anaknya berlaga juga menjadi tanda perkembangan ekosistem sepak bola putri sudah semakin menuju ke arah yang positif.

“Menarik dan menurut saya luar biasa adalah dukungan orang tua ke peserta yang bertanding sangat antusias. Di setiap seri, di setiap kota pelaksanaan MLSC itu orang tua selalu berperan aktif dan itu penting sekali buat mental para pemain,” kata Welly Arisanto.

“Secara kualitas permainan juga selalu ada perkembangan dari seri-seri sebelumnya sehingga terlihat ekosistem sepak bola putri di Indonesia semakin terbentuk, kompetisinya juga semakin bagus karena muncul sekolah-sekolah baru sebagai pemenang," sambungnya.

Pada ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Raya, tim SDN Gedong 03 (KU 10) dan SDN Cipayung 02 (KU 12) berhasil menjadi juara.

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Berlaga di Kingkong Soccer Arena, Jakarta Timur, Minggu (20/9), SDN Gedong 03 menjadi juara seusai mengalahkan UPTD SDN Mampang 1 dengan skor 3-0.

Adapun SDN Cipayung 02 meraih gelar juara seusai menang adu tendangan penalti melawan SDN Kebayoran Lama Selatan 19 dengan skor 4-2.