Tim Bayangan Patrick Kluivert Perlahan Terbentuk Lawan Lebanon
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi laga uji coba melawan Lebanon.
Pelatih Patrick Kluivert mengubah banyak komposisi pemain di lapangan pada barisan pemain belakang.
Untuk posisi penjaga gawang Emil Audero kembali dipercaya setelah Marten Paes masih cedera.
Dari posisi bek sejak awal skuad Garuda memainkan duet baru Jay Idzes dengan Kevin Diks.
Untuk posisi bek sayap akan dipercaya Dean James bersama Yakob Sayuri untuk bisa menambah kekuatan di lini belakang.
Timnas Indonesia mencoba menambal kekurangan di lini belakang dengan memainkan Calvin Verdonk bersama Ricky Kambuaya.
Adapun di lini tengah akan dipercayakan Stefano Lilipaly serta Joey Pelupessy.
Adapun lini serang diisi dua pemain naturalisasi baru yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra sejak awal.
Pelatih Patrick Kluivert akan mengubah banyak komposisi pemain di lapangan pada barisan pemain belakang melawan Lebanon.
