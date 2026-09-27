Tim Beregu Putra Asian Games Raih Emas, BNI Apresiasi Regenerasi Atlet PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah menaklukkan China dengan skor 3-2 pada laga final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Kamis (24/9/2026).

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Indonesia yang kembali meraih emas beregu putra Asian Games setelah 28 tahun.

Sebagai strategic partner Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI selama lebih dari lima tahun mendukung berbagai program pengembangan bulu tangkis nasional, termasuk pembinaan atlet dari usia muda hingga level elite.

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Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan keberhasilan tim beregu putra Indonesia di Asian Games 2026 menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekaligus momentum untuk mengapresiasi proses panjang pembinaan atlet nasional.

"Pencapaian emas beregu putra setelah 28 tahun merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prestasi besar lahir dari proses panjang, konsistensi, kerja keras atlet, pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan," ujar Okki.

Menurut Okki, regenerasi menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan prestasi bulu tangkis Indonesia.

Oleh karena itu, pembinaan atlet muda perlu terus diperkuat agar semakin banyak talenta potensial memiliki ruang untuk berkembang.

"BNI meyakini bahwa membangun juara bukan hanya tentang mencapai kemenangan hari ini, tetapi juga memastikan adanya generasi berikutnya yang siap melanjutkan prestasi Indonesia. Karena itu, dukungan terhadap pembinaan atlet muda dan penguatan ekosistem olahraga akan terus menjadi bagian dari kontribusi BNI bagi masyarakat dan bangsa," kata Okki.