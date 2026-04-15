Tim Beregu Putra Berharap Bisa Kembali Merebut Gelar Juara Thomas Cup 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu putra Indonesia diharapkan bisa mengulang prestasi pada 2020 dengan meraih gelar juara Thomas Cup.
Ketum PBSI, Fadil Imran menyebut saat ini peluang Fajar Alfian dan kawan-kawan terbuka untuk bisa merebut supremasi tersebut setelah terakhir enam tahun silam.
“Peta persaingan bulu tangkis sekarang agak menguntungkan kami dengan komposisi kami sekarang.”
“Kami punya pemain yang lengkap. Tunggal merata, ganda juga merata. Mudah-mudahan tinggal bagaimana mental mereka saja yang ada di dalam tim,” ujar pria kelahiran 14 Agustus 1968 itu.
Pada ajang Thomas Cup 2026 tercatat tim beregu putra Indonesia menurunkan Jonatan Christie, Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, dan Anthony Sinisuka Ginting.
Dari sektor ganda kekuatan akan bertumpu kepada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.
Pasangan lainnya yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
Diharapkan dengan komposisi yang ada membuat skuad Garuda melangkah jauh hingga tembus partai final.
