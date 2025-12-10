Tim Beregu Putri Indonesia Ubah Strategi, Siapkan Efek Kejut Lawan Thailand

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia mengubah strategi menghadapi Thailand di perebutan medali emas SEA Games 2025.

Pebulu tangkis Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dipercaya tampil menggantikan Mutiara Ayu Puspitasari.

Ini menjadi ujian buat tunggal putri asal pulau Dewata itu jika pertandingan dimainkan hingga partai terakhir karena menentukan nasib Indonesia.

Pemain asal klub Jaya Raya itu dijadwalkan akan menghadapi Supanida Katethong.

Secara keseluruhan tidak banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).

Putri KW di partai pembuka akan menghadapi andalan tunggal putri Thailand, Pornpawee Chochuwong.

Rachel/Febi yang kembali dipercaya main di pertandingan kedua untuk mengatasi pasangan dadakan tuan rumah yakni Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran.

Jika keduanya bisa mencuri poin maka perjuangan Gregoria Mariska Tunjung pada partai ketiga menjadi lebih mudah saat menjadi penentu menghadapi Ratchanok Intanon.