Tim BTB Bantu Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan Selatan

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengerahkan Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tim BTB turut mendukung upaya pemadaman sekaligus memberikan bantuan bagi petugas dan masyarakat yang terdampak. Bantuan tersebut meliputi penyediaan dapur air, pembagian masker, serta makanan ringan.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan penanganan karhutla telah berlangsung selama beberapa hari dan masih terdapat titik api serta asap di sejumlah lokasi.

"Sudah beberapa hari pemadaman karhutla dilakukan. Tim BTB kami terjunkan untuk membantu penanganan karhutla yang hingga kini masih menyisakan titik api dan asap," kata Sodik dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Selain mendukung proses pemadaman, Baznas menyediakan kebutuhan dasar untuk membantu menjaga kondisi petugas dan masyarakat selama kondisi darurat berlangsung.

Dapur air disiapkan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan air minum di sekitar lokasi penanganan karhutla.

"Baznas terus berupaya hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Dapur air disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air minum dan menjaga kondisi fisik petugas selama bertugas di lapangan, serta bagi masyarakat yang terdampak karhutla," ujarnya.

Asap akibat karhutla juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan pernapasan.