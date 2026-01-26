Tim BTB Bergerak Cepat Evakuasi Korban Banjir di Tangerang dan Karawang

jpnn.com, JAKARTA - Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) bergerak cepat melakukan evakuasi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Karawang akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan makin parah.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, mengatakan respons cepat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat saat terjadi bencana.

Merespons kondisi darurat, Tim BTB ke wilayah terdampak, termasuk di Kota Tangerang dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

"Tim BTB dilengkapi peralatan evakuasi untuk membantu warga, khususnya kelompok rentan,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/1).

Dia menambahkan, evakuasi menjadi prioritas utama guna menghindari risiko kesehatan dan keselamatan, terutama bagi lansia, perempuan, dan anak-anak yang membutuhkan penanganan segera.

Selain evakuasi, BAZNAS juga melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi cuaca dan perkembangan banjir di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

“Tim masih bersiaga di lokasi. Hasil pemantauan ini juga menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan, seperti layanan kesehatan, logistik darurat, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Saidah.

BAZNAS turut berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar penanganan banjir berjalan efektif dan terintegrasi.