Tim BTB Bergerak Cepat Tangani Longsor di Bandung Barat

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) diterjunkan untuk membantu proses evakuasi warga yang terdampak tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Tim tersebut terlibat dalam pencarian korban tertimbun serta mendukung penanganan darurat di lokasi bencana.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan respons cepat dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari lapangan.

Tim BTB langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan asesmen awal, membuka akses evakuasi, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

“BAZNAS turut berduka atas bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, Tim BTB telah berhasil mengevakuasi tiga jenazah di Area A2,” ujar Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Saidah, pencarian korban saat ini difokuskan pada area permukiman warga yang tertimbun material longsor. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut juga berdampak pada puluhan keluarga di sekitar lokasi kejadian.

“Berdasarkan informasi tim di lapangan, sebanyak 33 kepala keluarga atau 113 jiwa dilaporkan terdampak dan saat ini telah dievakuasi serta mengungsi di Kantor Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.

Dia menambahkan, seluruh personel BTB yang bertugas terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPB dan pemerintah daerah, guna memastikan proses evakuasi dan penanganan berjalan optimal.