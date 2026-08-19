Tim BTB Dikirim ke NTT, Fokus Evakuasi dan Bantuan Penyintas Gempa
jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) diberangkatkan ke Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menangani dampak gempa bumi.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan tim tersebut diprioritaskan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang diduga masih terjebak di sejumlah bangunan akibat gempa.
"Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, prioritas yang harus dilakukan saat ini yakni melakukan pencarian terhadap warga yang masih tertimbun reruntuhan," kata Sodik dalam keterangan tertulis di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Sodik, Tim BTB dari Jakarta akan bergabung dengan yang di daerah dan petugas lainnya untuk mempercepat proses evakuasi. Baznas juga menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengungsi.
"Hari Minggu (16/8/2026) Tim BTB dari Jakarta sudah diberangkatkan untuk bergabung dengan Tim BTB Daerah dan satuan petugas lainnya," ujarnya.
Selain membantu evakuasi, Tim BTB akan mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum serta mendistribusikan kebutuhan seperti terpal, alas tidur, dan hygiene kit. Baznas juga menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Sodik mengatakan Baznas terus berkoordinasi dengan Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dampak gempa dan memetakan kebutuhan penyintas.
Respons kebencanaan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.
Tim BTB dikerahkan ke Nagekeo, NTT, untuk mengevakuasi korban dan membantu penyintas gempa.
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