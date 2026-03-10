menu
Tim BTB Evakuasi Puluhan Warga Terdampak Banjir di Kembangan
Tim BTB mengevakuasi 30 warga yang terjebak banjir di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Foto: BYB

jpnn.com, JAKARTA - Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) mmengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kompleks Keuangan, Jalan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (8/3).

Evakuasi dilakukan menyusul hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu siang yang memicu banjir di sejumlah wilayah Jakarta.

Dalam operasi tersebut, tim Baznas menurunkan empat personel yang dilengkapi satu unit mobil rescue serta peralatan evakuasi air berupa perahu karet LCR dengan motor tempel.

Peralatan tersebut digunakan untuk menjangkau rumah-rumah warga yang terendam banjir.

Berkat upaya evakuasi di lokasi, sebanyak 30 warga yang sebelumnya terjebak di dalam rumah berhasil dipindahkan ke area yang lebih aman.

Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan para korban.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan tim BTB telah diinstruksikan untuk bergerak cepat ke titik-titik yang terdampak banjir.

“Kami telah menginstruksikan tim Baznas Tanggap Bencana untuk bergerak cepat ke titik-titik krusial, terutama pemukiman padat yang mengalami kenaikan debit air cukup tinggi agar warga segera mendapatkan pertolongan,” ujar Saidah dalam keterangan resminya di Jakarta.

