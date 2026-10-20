Tim BTB Kerahkan 51 Personel untuk Tangani Karhutla di Tiga Pulau

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 19 Oktober 2026, Baznas telah melakukan pemadaman di 12 titik serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan petugas terdampak.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui pemadaman, pemenuhan kebutuhan dasar petugas dan relawan, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap.

“Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Kami juga berupaya memenuhi kebutuhan petugas dan relawan serta membantu masyarakat yang terdampak asap,” ujar Idy dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Pemadaman dilakukan di 12 titik, antara lain Jalan Golf Ujung dan Jalan Lingkar Selatan di Banjarbaru, Desa Parit Baru dan Desa Wonodadi 2 di Kubu Raya, serta Jalan Alson 3 di Palangka Raya. Tim juga menangani kebakaran di Kutai Timur, Berau, Mamuju Tengah, dan Kotawaringin Timur.

Dalam operasi tersebut, Baznas mengerahkan 51 personel Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB), didukung satu mobil penyelamat, tujuh mobil operasional, dan dua sepeda motor.

Selain pemadaman, Baznas mendirikan 13 titik layanan dapur air untuk menyediakan air minum dan makanan ringan bagi petugas serta relawan.

Baznas juga menyalurkan makanan siap saji dan multivitamin di Samuda, Kotawaringin Timur, serta Kelurahan Raja, Pangkalan Bun. Bantuan masker didistribusikan di 27 lokasi, termasuk permukiman warga, sekolah, dan pondok pesantren yang terdampak asap.