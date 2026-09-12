Tim BTB Lanjutkan Pencarian Lima Jurnalis dan Tiga Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda

jpnn.com, BANTEN - Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) melanjutkan pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Operasi pencarian memasuki hari keempat pada Jumat (11/9/2026). Tim BTB bergabung bersama tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan sekitar Gunung Anak Krakatau guna menemukan delapan orang yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan Baznas akan terus mendukung proses pencarian dan penyelamatan bersama tim SAR gabungan.

Baca Juga: Tim BTB Bantu Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan Selatan

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Operasi pencarian sudah memasuki hari keempat. Hingga hari ini, tim BTB bersama tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau,” ujar Idy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Idy berharap keterlibatan BTB dalam operasi kemanusiaan tersebut dapat membantu mempercepat proses pencarian. Ia berharap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

Menurut Idy, Baznas akan terus memberikan dukungan hingga operasi pencarian mendapatkan hasil.

Dia menilai kerja sama seluruh pihak diperlukan agar proses pencarian dan penyelamatan dapat dilakukan secara maksimal.

Di sisi lain, Tim BTB, Feka, yang melaporkan langsung dari lokasi mengatakan timnya telah bergabung dengan Basarnas dalam operasi pencarian menggunakan KRI 247.