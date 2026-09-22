Tim Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Susah Payah Tembus Semifinal Asian Games 2026
jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia dengan susah payah melangkah ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026.
Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (22/9), Amri Syahnawi dan kolega menang 3-2 atas Malaysia.
Skuad Garuda harus tertinggal lebih dahulu seusai Jonatan Christie mengalami kekalahan dari tunggal putra Malaysia Leong Jun Hao.
Pemain asal PB Tangkas tersebut menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.
Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Ganda putra asal klub SGS Bandung itu mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-15, 19-21, 21-10.
Alwi Farhan membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 seusai menundukkan Justin Hoh dengan skor 21-19, 21-19.
Namun, kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui partai kelima setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah dari Aaron Chia/Tee Kai Wun.
Ganda putra PB Djarum tersebut menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-17, 16-21, 13-21.
Tim beregu putra Indonesia susah payah melangkah ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026, Selasa (22/9)
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