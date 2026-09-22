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Tim Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Susah Payah Tembus Semifinal Asian Games 2026

Tim Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Susah Payah Tembus Semifinal Asian Games 2026
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Pebulu tangkis Jonatan Christie saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (22/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia dengan susah payah melangkah ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026.

Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (22/9), Amri Syahnawi dan kolega menang 3-2 atas Malaysia.

Skuad Garuda harus tertinggal lebih dahulu seusai Jonatan Christie mengalami kekalahan dari tunggal putra Malaysia Leong Jun Hao.

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Pemain asal PB Tangkas tersebut menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.

Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Ganda putra asal klub SGS Bandung itu mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-15, 19-21, 21-10.

Alwi Farhan membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 seusai menundukkan Justin Hoh dengan skor 21-19, 21-19.

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Namun, kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui partai kelima setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah dari Aaron Chia/Tee Kai Wun.

Ganda putra PB Djarum tersebut menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-17, 16-21, 13-21.

Tim beregu putra Indonesia susah payah melangkah ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026, Selasa (22/9)

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