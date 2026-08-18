Tim Dokkes Polri Pastikan Makanan Jamuan Rakyat Jakbar Aman Dikonsumsi

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Tim Dokkes Polri melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang disiapkan dalam kegiatan Jamuan Rakyat Jakarta Barat, Selasa (18/8). Pemeriksaan dilakukan di seluruh titik sebaran untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi.

Panitia Bersama Jamuan Rakyat Wilayah Jakarta Barat turut mengundang Dokter Kesehatan (Dokkes) Polri untuk memastikan seluruh kuliner dari pelaku UMKM yang dibagikan kepada masyarakat aman untuk kesehatan serta memiliki kandungan nutrisi yang baik.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di seluruh titik, kondisi makanan yang disiapkan untuk masyarakat relatif aman. Tidak ditemukan makanan yang mengandung formalin dalam pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sebelum makanan disajikan kepada masyarakat. Petugas Dokkes Polri melakukan pengecekan terhadap sampel makanan dengan menggunakan perlengkapan pemeriksaan serta menerapkan prosedur keamanan selama proses pemeriksaan.

Dokter Ipda Nenden mengatakan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurutnya, aspek keamanan makanan menjadi perhatian penting untuk memastikan masyarakat dapat menikmati sajian Jamuan Rakyat dengan aman.

“Pemeriksaan makanan kami lakukan sesuai dengan standar. Kami tidak mentoleransi sekecil apa pun potensi yang dapat membahayakan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan di seluruh titik, tidak ditemukan makanan yang mengandung formalin,” ujar Nenden.

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Pemeriksaan makanan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan seluruh sajian UMKM yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Jamuan Rakyat telah melalui proses pemeriksaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Jamuan Rakyat di seluruh titik sebaran wilayah Jakarta Barat berjalan relatif aman, termasuk dari aspek keamanan makanan yang disajikan kepada masyarakat. (cuy/jpnn)